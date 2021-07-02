По делу жены экс-главы Калмыкии Илюмжинова готовится жалоба в прокуратуру



Уголовное дело, возбужденное по факту избиения первого мужа Сергея Б. нынешней супруги Кирсана Илюмжинова, застопорилось. Защита потерпевшей стороны вот уже месяц не получала никаких известий о том, как движется расследование, а также не получала ответов на свои ходатайства. Ходатайства касались в том числе и допроса Дианы Илюмжиновой, так как ее бывший муж уверен, что именно она была заказчиком избиения.

«Следствие нас не информирует о ходе расследования, хотя мы представляем потерпевшую сторону. И, мне кажется, что идет волокита», — рассказал ФАН защитник Сергея Б., адвокат Андрей Алешкин.

По информации, которой обладает Алешкин, лица, которые указаны в его ходатайстве, следствием до сих пор не допрошены.

«В соответствии с законом, уголовно-процессуальное следствие должно уведомлять о разрешении ходатайства. Прошел месяц, и я не получил пока никакого ответа на свое ходатайство. Но, видимо, даже в порядке надзора прокуратура не видит пока никаких нарушений. Пока наблюдаем за процессом. И в ближайшее время жалоба в прокуратуру будет подана», — продолжает собеседник.

По словам Алешкина, уведомление о том, как разрешилось ходатайство, он должен был получить в течение трех дней, но этого не произошло.

Напомним, ранее ФАН сообщал, что по факту избиения Сергея Б. в феврале этого года было возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 213 (Хулиганство с применением оружия). Как объяснил сам Сергей, в 2020 году он занимал деньги у четы Илюмжиновых — 2 миллиона рублей, без процентов. Но вовремя отдать не смог, после чего подвергся нападению. Именно бывшая супруга знает его повседневные маршруты, и он убежден, что нападающие его ждали.