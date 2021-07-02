Последствия мощного взрыва на нефтезаводе в Румынии сняли на видео

Бухарест, 2 июля. Взрыв случился на крупнейшем нефтеперерабатывающем заводе в Румынии. Очевидцы публикуют кадры с места ЧП. На них виден черный и густой дым, идущий от предприятия.

Инцидент произошел на нефтеперерабатывающем заводе Petromidia возле румынского города Нэводарь. Сотрудники экстренных служб оцепили территорию вокруг пожара, есть риск повторного взрыва. На месте работают восемь расчетов.

Два человека пострадали в результате ЧП. У них серьезно обгорели лица. О госпитализации пострадавших не уточняется. Другие подробности происшествия устанавливаются.