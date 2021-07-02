За что теневые структуры Ходорковского «выдавили» из России

Генпрокуратура признала нежелательными в РФ четыре организации, позиционирующие себя как благотворительные. Список пополнили британские Future of Russia Foundation (фонд «Будущее России»), Khodorkovsky Foundation («Фонд Ходорковского»), Oxford Russia Fund («Оксфордский российский фонд») и французский European Choice («Европейский выбор»).

«Установлено, что их деятельность представляет угрозу основам конституционного строя и безопасности Российской Федерации», — говорится в сообщении ведомства.

«Фонд Ходорковского» и «Оксфордский российский фонд» заявляли своей целью поддержку российского гуманитарного образования и делали упор на программы стипендий. Структура Ходорковского финансировала лицей для сирот в Подмосковье, а также выдавала гранты и стипендии российским студентам и молодым ученым. В составе совета директоров «Фонда Ходорковского» числились старинные партнеры олигарха — Антон Дрель, Мария Логан, а до сентября 2020 года — и президент Политехнического музея, преподаватель Высшей школы экономики Борис Салтыков.

До февраля 2021 года «Фонд Ходорковского» работал в РФ через «Оксфордский российский фонд» — тому есть прямые подтверждения в отчетах обеих организаций, опубликованных на сайте британского регулятора. Известно, что в 2020 году «Оксфордский российский фонд» получил 3 млн 778 тыс. долларов пожертвований и грантов. Из них на программу российских стипендий ушло 2 млн 791 тыс.

В феврале 2021 года ОФР объявил, что отныне заявки на стипендии необходимо будет подавать через «Лабораторию социальных наук» (SSL), но 18 июня данная организация объявила о своем закрытии после получения предупреждения о внесении в реестр иностранных агентов.

Претендовать на стипендии и гранты «Оксфордского российского фонда» (следовательно, «Фонда Ходорковского») могли студенты и молодые ученые, чья область интересов — социальные и гуманитарные науки. Программа действовала в около 20 ведущих университетах страны.

Фонд «Будущее России» также занимался «образованием молодых людей» в России и странах Восточной Европы и продвигал русскую культуру в Великобритании. В частности оттуда направляли средства на содержание «Открытого университета», основанного Михаилом Ходорковским, а также в несколько британских учебных заведений, например в Королевский колледж музыки.

В 2002 году одним из членов совета директоров фонда значился сам Генри Альфред Киссинджер — бывший госсекретарь США, легенда мировой политики, работавший еще вместе с генсеком СССР Леонидом Брежневым.

find-and-update.company-information.service.gov.uk / Companies House

В 2003 году Генри Киссинджер приезжал в Москву и пытался защитить Ходорковского в деле ЮКОС. Тогда американские журналисты называли его «вышедшим в тираж политиком» и платным агентом русского олигарха.

«Никогда раньше американский политик уровня Киссинджера не приезжал в Кремль в качестве платного агента российского бизнесмена. Поэтому Путин может позволить себе удовольствие понаблюдать, как легендарный воин вьетнамской войны и миротворец в ближневосточных конфликтах придет просить за Ходорковского, своего нынешнего спонсора», — писал публицист Джон Хелмер для Russia Journal.

Известно высказывание Киссинджера, что «наука в странах, недружественных США, рассматривается как стратегическая опасность для США», а структуры Ходорковского позиционируют себя как меценаты российской науки и образования. В связи с этим возникает вопрос: почему вдруг политика с таким видением и опытом безусловного патриота Америки привлекла подобная деятельность, учитывая, что соперничество между РФ и США было актуальным и в начале XXI века?

Сам Михаил Ходорковский с сожалением отреагировал на признание своих подопечных фондов нежелательными в РФ, едко заметив, что теперь российские студенты и молодые ученые не смогут получать его гранты и стипендии, следовательно, власть опять ударила «по своим».

«Ну ок. Стипендии и гранты из моих денег в Россию больше направляться не будут. Бомбите дальше Воронеж», — написал он в Telegram.

Но эти структуры выделяли деньги не на одни лишь только стипендии и гранты. Политолог Александр Сосновский на стриме у Владимира Соловьева заметил, что в совете директоров организации в современном ее состоянии числится и Владимир Пастухов — один из ведущих адвокатов в России, автор «МБХ-медиа», любимец «Эха Москвы» и ряда других либеральных изданий. В феврале он посвятил статью рассмотрению дела Алексея Навального, оскорбившего ветерана Игната Артеменко, где заявил, что хоть и считает твит Навального неудачным и этически неприемлемым, правда все равно — на стороне оппозиционера, и его преследование по этому поводу ничем не оправдано.

Его фамилия действительно есть в файлах, выложенных на сайте британского регулятора.

find-and-update.company-information.service.gov.uk / Companies House

По данным отчета за 2019 год, фонд выдал грантов на сумму 588 тыс. 575 фунтов стерлингов, в числе спонсируемых организаций был и European Choice, также признанный нежелательным в России. В 2019 году он получил 352 тыс. 342 фунта.

find-and-update.company-information.service.gov.uk / Companies House

Эта компания зарегистрирована во Франции, есть фонд с аналогичным названием и в Эстонии. Она позиционирует себя как организация, созданная с образовательными целями. Директор — экс-сотрудница банка «Менатеп». По данным ФАН , в сфере внимания фонда в РФ было весьма специфичное «образование».

Например, «Европейский выбор» участвовал в финансировании съезда муниципальных депутатов в Москве, организованного экс-мундепом Тимирязевского района Москвы Юлией Галяминой и экс-координатором «Открытой России»1 (зарегистрированную в Великобритании одноименную организацию Генпрокуратура в 2017 году признала нежелательной) Андреем Пивоваровым.

Финансовые документы свидетельствуют, что через European Choice получали зарплату и сотрудники «Открытки» — за оказание неких консультативных услуг, от 1000 до 7500 долларов в месяц. В числе упомянутых — Алина Данилина, Даниил Потапов, Мария Кузнецова и руководитель московского отделения «Открытой России» Татьяна Усманова.

Таким образом, очевидно: как минимум до июля 2021 года олигарх Михаил Ходорковский располагал достаточно широкими возможностями работать в России через подставные организации и платить своим агентам влияния из числа политических активистов или лидеров мнений.

1 Генпрокуратура признала одноименную британскую организацию нежелательной на территории РФ