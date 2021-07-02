Ревакцинацию от COVID-19 в ВС РФ до конца июля пройдут свыше 10 тысяч военнослужащих

Москва, 2 июля. Медики до конца июля ревакцинируют российским препаратом от коронавируса более 10 тысяч военнослужащих ВС России.

В сообщении отмечается, что повторная иммунизация солдат и офицеров уже стартовала в военно-медицинских организациях Минобороны РФ, а также в воинских частях, в том числе в отдаленных гарнизонах, где военнослужащих прививают мобильные медицинские бригады.

До конца текущего года планируется повторно привить свыше 860 тысяч военных, членов их семей, а также гражданский персонал. Ревакцинацию против COVID-19 пройдут военнослужащие всех категорий уже получившие полный курс вакцинации до 1 января 2021 года.

Ранее сообщалось, что программа ревакцинации от коронавируса стартовала в Москве. С 1 июля повторно привиться можно в одном из восьми павильонов «Здоровая Москва», передает RT.