Авиакомпания «Россия» возобновила полеты в Анталью с 1 июля 02 июля 2021 15:09 / Обновлено: 02 июля 2021 15:10 Общество Служба по связям с общественностью и рекламе ООО «Воздушные Ворота Северной Столицы» Москва, 2 июля. Авиакомпания «Россия» сообщила о возобновлении пассажирских рейсов в Анталью с 1 июля.Новость дополняется. Вернуться назад Мария Веселова Публикации: 10982 Все новости / Общество / Авиакомпания «Россия» возобновила полеты в Анталью с 1 июля анталья рейсы авиакомпания россия Комментировать Новости партнеров