Anti-Bellum: США и НАТО вынашивают план по ослаблению подводного флота РФ в Арктике

Вашингтон, 2 июля. Масштабные военные учения НАТО в Северной Атлантике могут быть предвестником наступления западных стран на стратегический рубеж РФ в Арктике.

Колумнист портала Anti-Bellum Рик Розофф рассказал, что 28 июня стартовали ежегодные военные учения НАТО Dynamic Mangoose, в ходе которых западные военные отрабатывают наступательные действия, а также борьбу с подлодками и кораблями противника. Эксперты полагают, что эти маневры имеют для Запада куда большее значение, чем проходящие на Украине учения Sea Breeze, передает «ПолитРоссия».

По словам автора публикации, США, Канада, Дания, Норвегия, Исландия, Франция, Германия и Британия, принимающие участие в Dynamic Mangoose, вынашивают план по ослаблению подводного флота РФ. Ранее российские подводники успели удивить мир невероятными маневрами в Арктике, обозначив свою доминирующую позицию в регионе.

Розофф пишет, что Арктический регион всегда был и остается вотчиной российских боевых субмарин. Именно подводный флот является одной из главных отличительных особенностей российской армии. Именно поэтому НАТО определяет борьбу с субмаринами своей основной задачей в гипотетической войне за Арктику.

Ранее телеканал RT сообщал, что Северный флот России начал специальные учения по испытанию вооружения подлодок в глубоководных районах Баренцева и Норвежского морей. Кроме того, стало известно о планах РФ построить в Арктике новые радиолокационные станции.