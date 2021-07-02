Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Архангельск Владивосток Вологда Воронеж Екатеринбург Калининград Карелия Краснодар Крым Мурманск Нижний Новгород Новгород Новосибирск Оренбург Пермь Псков Самара Сыктывкар Хабаровск Челябинск
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
02 июля 15:21
15:20
Происшествия
Житель Петербурга избил пожилую женщину в продуктовом магазине
15:18
Происшествия
Последствия мощного взрыва на нефтезаводе в Румынии сняли на видео
15:16
Политика
Путин обсудил с сенаторами роль цифровизации в обеспечении нацбезопасности
15:15
Происшествия
ФАН установил личность мужчины, труп которого нашли у яхт-клуба в Петербурге
15:15
Спорт
Эфир: Главные спортивные итоги подводят в Международный день спортивного журналиста
15:12
Общество
Судебные приставы в России вышли на охоту за водителями, имеющими долги
15:12
Украина
Киевские обидки: Альгис Микульскис о новой претензии Украины к ЕС — ее никуда не берут
15:10
Происшествия
Прокуратура контролирует оказание услуг пассажирам, застрявшим в Шереметьево
15:10
Армия
Ревакцинацию от COVID-19 в ВС РФ до конца июля пройдут свыше 10 тысяч военнослужащих
15:09
Общество
Авиакомпания «Россия» возобновила полеты в Анталью с 1 июля
Все новости

Anti-Bellum: США и НАТО вынашивают план по ослаблению подводного флота РФ в Арктике

  /   Обновлено: 02 июля 2021 14:59
Политика
Anti-Bellum: США и НАТО вынашивают план по ослаблению подводного флота РФ в Арктике
instagram.com  /  usmissionnato

Вашингтон, 2 июля. Масштабные военные учения НАТО в Северной Атлантике могут быть предвестником наступления западных стран на стратегический рубеж РФ в Арктике.

Колумнист портала Anti-Bellum Рик Розофф рассказал, что 28 июня стартовали ежегодные военные учения НАТО Dynamic Mangoose, в ходе которых западные военные отрабатывают наступательные действия, а также борьбу с подлодками и кораблями противника. Эксперты полагают, что эти маневры имеют для Запада куда большее значение, чем проходящие на Украине учения Sea Breeze, передает «ПолитРоссия».

По словам автора публикации, США, Канада, Дания, Норвегия, Исландия, Франция, Германия и Британия, принимающие участие в Dynamic Mangoose, вынашивают план по ослаблению подводного флота РФ. Ранее российские подводники успели удивить мир невероятными маневрами в Арктике, обозначив свою доминирующую позицию в регионе.

Розофф пишет, что Арктический регион всегда был и остается вотчиной российских боевых субмарин. Именно подводный флот является одной из главных отличительных особенностей российской армии. Именно поэтому НАТО определяет борьбу с субмаринами своей основной задачей в гипотетической войне за Арктику.

Ранее телеканал RT сообщал, что Северный флот России начал специальные учения по испытанию вооружения подлодок в глубоководных районах Баренцева и Норвежского морей. Кроме того, стало известно о планах РФ построить в Арктике новые радиолокационные станции.

Вернуться назад

Все новости / Политика / Anti-Bellum: США и НАТО вынашивают план по ослаблению подводного флота РФ в Арктике
арктика нато рф война подлодки
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru