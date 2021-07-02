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Около 4 млн рублей пропали при реализации проекта «Комфортная среда» в Ленобласти

  /   Обновлено: 02 июля 2021 15:00
Происшествия
Около 4 млн рублей пропали при реализации проекта «Комфортная среда» в Ленобласти
ФБА «Экономика сегодня» .  /  Степан Яцко

Санкт-Петербург, 2 июля. Правоохранители возбудили уголовное дело по факту мошенничества при реализации национального проекта «Комфортная среда». Ущерб от действий злоумышленников составил 3,9 млн рублей.

Сотрудники Всеволожской городской прокуратуры проверили исполнение требований законодательства при реализации проекта в Ленобласти. Выяснилось, что по результатам выполненных работ, на которые было потрачено более 10 млн рублей, около 4 млн из них — похищены при попустительстве местных органов самоуправления.

В связи с этим прокуратура направила материалы проверки в органы предварительного расследования, после чего было возбуждено уголовное дело по признакам мошенничества. На данный момент правоохранители выясняют обстоятельства пропажи денег, а также устанавливают личности тех, кто причастен к их исчезновению.

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