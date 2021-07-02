АвтоВАЗ тестирует обновленный Renault Logan

Тольятти, 2 июля. Компания «АвтоВАЗ» тестирует уже собранные автомобили Renault Logan и Renault Sandero третьего поколения, презентация которых прошла в Европе в 2020 году.

Если Sandero поступил на завод в Тольятти еще давно, то новый Logan появился только на днях. Считается, что в отличие от румынских аналогов под брендом Dacia, машины российской сборки будут выпускаться со «старыми» двигателями. Речь идет о бензиновом атмосферном моторе объемом 1,6 литра и мощностью 82, 102 и 113 лошадиных сил.

Renault Logan и Renault Sandero второго поколения построены на платформе BO. Они производятся на одноименной линии АвтоВАЗа вместе с кроссоверами Lada XRay и Lada XRay Cross, а также коммерческими машинами серии Largus.

АвтоВАЗ ранее начал выпуск машин Lada в комплектации Comfort Light. Их стоимость окажется на 10-13 тысяч рублей меньше, чем аналогичных моделей с мультимедийными комплексами и рулем с функцией круиз-контроля.