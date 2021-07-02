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Названы страны Европы, в которые пускают привитых «Спутником V»

  /   Обновлено: 02 июля 2021 14:54
Общество
Названы страны Европы, в которые пускают привитых «Спутником V»
Global Look Press  /  Nikolay Gyngazov/Global Look Press

Москва, 2 июля. Страны Европы пока не принимают туристов, которые привиты российским препаратом от COVID-19 «Спутник V», однако есть ряд исключений.

Решение не пускать вакцинированных «Спутником V» обусловлено тем, что российская вакцина пока не допущена для использования в Евросоюзе. Также препарат пока не получил одобрения Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ).

Тем не менее ряд стран Европы открыл границы для туристов, которые привиты отечественной вакциной. Например, Хорватия, куда с 28 июня было увеличено количество регулярных рейсов. Путешественники из России при въезде в страну должны предъявить отрицательный результат ПЦР-теста, въезд разрешен также переболевшим гражданам и тем, кто привился «Спутником V» за 14 дней до пересечения границы.

Греция дала возможность привитым отечественным «Спутником V» посетить свои курорты. Россияне должны лишь иметь при себе справку с отрицательным результатом теста на COVID-19 и пройти экспресс-тестирование по прилету, сообщает Общественная служба новостей.

В списке принимающих стран также числятся Кипр и Эстония. Эти страны также открыли свои двери для тех, кто вакцинировался препаратом, разработанным в центре Гамалеи.

Ученые из Аргентины ранее заявили, что «Спутник V» оказался эффективен в борьбе со штаммами COVID-19, циркулирующими в их стране. Специалисты провели специальное исследование.

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