Названы страны Европы, в которые пускают привитых «Спутником V»

Москва, 2 июля. Страны Европы пока не принимают туристов, которые привиты российским препаратом от COVID-19 «Спутник V», однако есть ряд исключений.

Решение не пускать вакцинированных «Спутником V» обусловлено тем, что российская вакцина пока не допущена для использования в Евросоюзе. Также препарат пока не получил одобрения Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ).

Тем не менее ряд стран Европы открыл границы для туристов, которые привиты отечественной вакциной. Например, Хорватия, куда с 28 июня было увеличено количество регулярных рейсов. Путешественники из России при въезде в страну должны предъявить отрицательный результат ПЦР-теста, въезд разрешен также переболевшим гражданам и тем, кто привился «Спутником V» за 14 дней до пересечения границы.

Греция дала возможность привитым отечественным «Спутником V» посетить свои курорты. Россияне должны лишь иметь при себе справку с отрицательным результатом теста на COVID-19 и пройти экспресс-тестирование по прилету, сообщает Общественная служба новостей.

В списке принимающих стран также числятся Кипр и Эстония. Эти страны также открыли свои двери для тех, кто вакцинировался препаратом, разработанным в центре Гамалеи.

Ученые из Аргентины ранее заявили, что «Спутник V» оказался эффективен в борьбе со штаммами COVID-19, циркулирующими в их стране. Специалисты провели специальное исследование.