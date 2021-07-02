В МЧС Крыма предупредили жителей Ялты о риске новых подтоплений из-за непогоды

Ялта, 2 июля. Грозы и сильные ливни снова движутся к Крымскому полуострову. Об этом заявили в пятницу в региональном управлении МЧС России.

Согласно сообщению ведомства, жителям Ялты стоит приготовиться к изменениям погодных условий. Специалисты не исключают, что в регионе снова могут возникнуть подтопления. Ливни и грозы ожидаются с 3 по 5 июля, из-за чего сотрудники МЧС объявили штормовое предупреждение.

Ущерб от наводнения в Ялте предварительно оценили в более 7 млрд рублей. Как сообщалось ранее, об этом оповестила глава администрации Янина Павленко.