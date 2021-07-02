Лжеврачи из Кирова предстанут перед судом за обман 175 человек

Киров, 2 июля. Уголовное дело в отношении мошенников из Кирова передано в суд. Члены банды представлялись работниками медицинских центров и ставили несуществующие диагнозы.

По предварительной информации, за период с июня 2017 года по июнь 2018 года 11 мошенников незаконно завладели денежными средствами обманутых пациентов на сумму 14 млн рублей, сообщает «Свойкировский.рф».

Злоумышленники ставили пациентам диагнозы с несуществующими заболеваниями. Для оплаты лечения потерпевшие оформляли кредит. Всего от их преступной деятельности пострадали 175 человек.