Египет откроет военную базу на границе с Ливией

Каир, 2 июля. Египет готовится объявить об открытии военной базы на границе с Ливией в рамках противодействия турецкому влиянию в регионе и нежеланию Анкары вывести свои силы и наемников из Триполи.

Торжественная церемония пройдет в субботу под руководством президента Абдель Фаттаха ас-Сиси в присутствии ряда представителей арабских государств. Военно-воздушная база, носящая название «3 июля», расположена в районе Джарджуб, недалеко от западной границы.

Среди ливийских лидеров приглашение поучаствовать в мероприятиях получили командующий ЛНА фельдмаршал Халифа Хафтар, спикер парламента Агила Салех и глава Президентского совета Мухаммад аль-Манфи.

Неизвестно, позвало ли египетское руководство главу Правительства национального единства (ПНЕ) Абд аль-Хамида Дабибу на церемонию. Согласно источникам агентства Al Arab, возможное отсутствие премьер-министра Ливии даст повод Каиру считать его косвенной позицией поддержку продолжения турецкого вмешательства в страну.

Планируется, что база станет координационным центром и отправной точкой для оказания материально-технической поддержки военно-морским силам, развернутым на побережье Средиземного моря. Она будет также пунктом передачи информации для обеспечения безопасности на западной сухопутной границе с Ливией протяженностью 1145 км и противодействия преступным элементам, которые могут попытаться проникнуть на территорию Египта.

На новой базе состоятся учения Qader-2021 — одна из крупнейших операций, проводимых Каиром на различных стратегических направлениях.

Дата 3 июля выбрана неслучайно. Она совпадает с годовщиной официального ухода «Братьев-мусульман» (террористическая организация, запрещена в РФ) от власти в стране и несет посыл о том, что любые попытки внедрить данную группу в политическую жизнь Ливии встретят решительный отпор Египта.

По мнению аналитиков, открытие базы в период активного отказа Турции от вывода своих наемников из североафриканского государства является признаком того, что Каир всячески показывает свое присутствие и заинтересованность в событиях, происходящих в районе его западных границ.

«База предназначена для борьбы с любой угрозой, исходящей в основном с западного направления, и представляет собой дополнение к другим пунктам и зонам дислокации вооруженных сил в северо-западном направлении», — утверждает военный эксперт, генерал-майор Хамди Бакхит.

Его слова подтверждаются тем, что в июле 2017 года египетская армия открыла военный пункт Мухаммед Нагиб на крайнем западе, также недалеко от ливийской границы, и, таким образом, в данном жизненно важном районе есть уже две базы, каждая из которых дополняет работу другой.

«Новая база направлена ​​на усиление влияния Египта в восточном Средиземноморье. Она подкрепляет его стремление превратиться в региональный центр экспорта энергии, которому нужны военные силы для защиты поставок и передовые центры, оказывающие поддержку воинским подразделениям, развернутым в различных частях страны, начиная с синайского города Рафах на востоке и заканчивая Эс-Саллумом на западе», — заявил советник Военной академии Насера ​​генерал-майор Адель аль-Омда.

По его словам, Египет работает над диверсификацией своего военного присутствия для восполнения пробелов, которые могут представлять угрозу. Кроме того, политическое руководство полагается на экономическую открытость более чем в одном направлении, а это требует обеспечения высокой степени готовности к любым действиям извне, направленным на подрыв усилий по развитию национальных проектов.

Еще одну военную базу Египет открыл ранее в районе Беренис на Красном море, недалеко от южной границы с Суданом. Она предназначена для защиты и обеспечения судоходства по Суэцкому каналу и Баб-эль-Мандебскому проливу. Это также ключевая точка для реализации интересов Египта в направлении Африканского Рога, где развернута активная конкуренция с некоторыми недружественными региональными державами.

Эксперты отмечают, что новая средиземноморская база, наряду с еще одной, расположенной в Порт-Саиде на северо-востоке страны, представляют собой важные центры поддержки южного и северного флотов, обеспечивая все их административные и технические потребности. Они также укрепляют возможности сотрудничества с различными видами вооруженных сил и гражданскими организациями, работающими в регионах Средиземного и Красного морей.