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Прогнозы дагестанских синоптиков сбываются чаще, чем у остальных в стране
Общество
Прогнозы дагестанских синоптиков сбываются чаще, чем у остальных в стране
pixabay.com  / 

Махачкала, 2 июля. Краткосрочные прогнозы дагестанских синоптиков сбываются в 96% случаев. По словам руководителя регионального гидрометцентра Абдулгалима Дадашева, это лучший показатель по стране.

«Дагестанские синоптики всегда считались и продолжают считаться самыми лучшими в России. У наших прогнозистов самая высокая результативность по оправдываемости. С 2010-х годов оправдываемость краткосрочных прогнозов наших синоптиков превышает 95–96%, долгосрочных — составляет от 90 до 92%», — рассказал он в эфире республиканского телеканала ННТ.

Дадашев добавил, что работа дагестанских синоптиков осложняется рядом факторов, связанных с особенностями рельефа региона. Так, в одной только Махачкале представлены горы, низменность и море.

Ранее ФАН сообщал, что гидрометцентр Дагестана спрогнозировал повышение температуры в республике до 38 градусов. Также специалисты предсказали возникновение песчаных бурь.

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