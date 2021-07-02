Прогнозы дагестанских синоптиков сбываются чаще, чем у остальных в стране

Махачкала, 2 июля. Краткосрочные прогнозы дагестанских синоптиков сбываются в 96% случаев. По словам руководителя регионального гидрометцентра Абдулгалима Дадашева, это лучший показатель по стране.

«Дагестанские синоптики всегда считались и продолжают считаться самыми лучшими в России. У наших прогнозистов самая высокая результативность по оправдываемости. С 2010-х годов оправдываемость краткосрочных прогнозов наших синоптиков превышает 95–96%, долгосрочных — составляет от 90 до 92%», — рассказал он в эфире республиканского телеканала ННТ.

Дадашев добавил, что работа дагестанских синоптиков осложняется рядом факторов, связанных с особенностями рельефа региона. Так, в одной только Махачкале представлены горы, низменность и море.

Ранее ФАН сообщал, что гидрометцентр Дагестана спрогнозировал повышение температуры в республике до 38 градусов. Также специалисты предсказали возникновение песчаных бурь.