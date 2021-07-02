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Мария Ивакова рассказала о регулярных ссорах с Никитой Ефремовым
Шоу-бизнес
Мария Ивакова рассказала о регулярных ссорах с Никитой Ефремовым
Pr Scr instagram.com  /  maria_ivakova

Москва, 2 июля. Телеведущая Мария Ивакова и актер Никита Ефремов кажутся идеальной парой. Но, как признается звезда «Орла и решки», между ними постоянно происходят ссоры.

Когда стало известно о союзе Иваковой и Ефремова, многие не верили в прочность их отношений. Дело в том, что за актером закрепился статус бабника, но телеведущую это ничуть не смутило. Сейчас влюбленные счастливы в отношениях уже несколько лет. Хотя ссоры между звездами бывают, причем часто.

«Мы с Никитой часто спорим и ругаемся. Особенно по поводу работы. Однажды нам нужно было подготовить небольшую сценку для выступления. Так вот за время подготовки мы успели поссориться раз 12!» — сказала Ивакова в эфире шоу «Кино в деталях».

Интересно, что после этого инцидента знаменитость решила не работать с Ефремовым. Хотя его мнению она доверяет на 100%. Как отметила Ивакова, звезда сериала «Лондонград. Знай наших» часто дает ей советы по работе.

Ефремов и Ивакова стараются проводить больше времени вместе, но это не всегда получается. Даже праздники им порой приходится встречать порознь. Новый год влюбленные справляли на расстоянии.

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Все новости / Шоу-бизнес / Мария Ивакова рассказала о регулярных ссорах с Никитой Ефремовым
ефремов личная жизнь ивакова
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