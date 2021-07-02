США исключили Судан из санкционного списка торгующих людьми стран

Вашингтон, 2 июля. Соединенные Штаты Америки исключили Судан из списка стран, практикующих военную вербовку детей и торговлю людьми, объявил посол африканского государства Нуреддин Сати.

По его словам, данное решение приведет к отмене санкций, введенных в соответствии с законодательством США в отношении Хартума.

После падения режима Омара аль-Башира в апреле 2019 года и прихода к власти временного правительства, места в котором поделены между военными и гражданскими лицами, Соединенные Штаты активизировали контакты с этой страной, что способствует продвижению их интересов на Африканском континенте.

Поддерживая гражданское крыло администрации Судана, Вашингтон предоставляет Хартуму всяческие экономические бонусы и поощрения. Так, в мае 2021 года Казначейство США объявило о своем решении исключить североафриканскую республику из списка государств, спонсирующих терроризм, и таким образом снять ограничения на проведение финансовых операций.

Кроме того, на днях представитель Соединенных Штатов в Хартуме сообщила о том, что отношения между двумя странами выросли до уровня «нормальных».