В Минстрое предложили повысить плату за капремонт жилья

Москва, 2 июля. Размер платы за капитальный ремонт в многоквартирных жилых домах нужно повышать из-за удорожания строительных материалов, уверены в Минстрое.

Замглавы министерства Максим Егоров отметил, подорожание контрактов по капремонту может достигать 25%. В ведомстве уверены, что благодаря этой инициативе удастся поддержать фонды капитального ремонта в России.

Минстрой уже разработал проект постановления правительства. Такие изменения позволят избежать риска срыва контрактов, поскольку стоимость работ значительно выросла, подчеркнул Егоров на заседании совета по вопросам жилищного строительства и содействия развитию жилищно-коммунального комплекса при Совете Федерации.

Многоквартирные дома в Дагестане, которые не нуждались в реконструкции, попали в региональную программу капитального ремонта. В республике не проводится мониторинг состояния зданий, из-за чего отсутствуют достоверные сведения о состоянии строений.