Судебные приставы в России вышли на охоту за водителями, имеющими долги

В России у судебных приставов есть достаточно механизмов, чтобы ограничить автовладельца в правах или использовании автомобиля. При наличии долга по штрафам ГИБДД, алиментам, коммунальным платежам, кредитам и прочих задолженностях можно лишиться не только права на управление транспортным средством, но и самого автомобиля.

Так, в Ивановской области, по последним данным, 1251 житель ограничен в возможности управлять транспортными средствами. Из них более 900 — должники по алиментам. За полгода приставам удалось взыскать с жителей региона более 17 миллионов рублей различных видов задолженностей, в том числе порядка 16 миллионов рублей по алиментам.

«Чаще всего такую практику применяют при неуспешном взыскании алиментов, долгов по возмещению вреда, причиненного здоровью, и вреда в связи со смертью кормильца, причиненного преступлением, а также против тех, кто систематически не оплачивает штрафы за нарушение правил дорожного движения», — рассказали ФАН в пресс-службе региональной ФССП.

А вот в Вологодской области приставы активно используют аппаратно-программный комплекс «Поток». Он позволяет определять автомобили должников в движущемся транспортном потоке. За полгода таким образом обнаружили почти 1500 должников. Им предлагали решить вопрос с оплатой на месте — через банковский терминал. Так было взыскано около 2 миллионов рублей.

«Вместе с тем в случаях, если граждане не стремились погашать задолженность самостоятельно, судебные приставы применяли одну из наиболее эффективных мер взыскания — арест имущества должников. Таким образом в отношении 322 автомобилей судебные приставы составили акты описи и ареста транспортных средств», — отметили в ФССП по Вологодской области.

Добавим, что такая практика по выявлению должников на оживленных автомобильных трассах достаточно эффективна. Она довольно активно применяется и на дорогах, ведущих к Черноморскому побережью.

Ранее ФАН писал о том, что на Кубани используют систему «Дорожный пристав». Она помогает ловить должников в транспортном потоке. Правда, только тех, кто имеет долги именно в Краснодарском крае.