ФСБ: советник главы Роскосмоса Сафронов может скрыться после освобождения из СИЗО

Москва, 2 июля. Сотрудники ФСБ выдвинули предположение о том, что советник главы Роскосмоса Иван Сафронов, обвиняемый в госизмене, скроется на территории посольства, если будет освобожден.

Следователи сообщили, что готовится специальная операция, согласно которой Сафронова должны переправить за рубеж в случае его освобождения из следственного изолятора. Никаких доказательств подготовки побега правоохранители не привели. Ранее Сафронову продлили арест до 7 октября.

Иван Сафронов ранее отказался идти на сотрудничество со следствием. Такой информацией поделился адвокат обвиняемого Дмитрий Катчев. По словам юриста, Сафронов также не будет давать показания, которые могли бы ему навредить.