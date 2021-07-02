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ФСБ: советник главы Роскосмоса Сафронов может скрыться после освобождения из СИЗО

  /   Обновлено: 02 июля 2021 14:45
Происшествия
ФСБ: советник главы Роскосмоса Сафронов может скрыться после освобождения из СИЗО
Агентство городских новостей Москва

Москва, 2 июля. Сотрудники ФСБ выдвинули предположение о том, что советник главы Роскосмоса Иван Сафронов, обвиняемый в госизмене, скроется на территории посольства, если будет освобожден.

Следователи сообщили, что готовится специальная операция, согласно которой Сафронова должны переправить за рубеж в случае его освобождения из следственного изолятора. Никаких доказательств подготовки побега правоохранители не привели. Ранее Сафронову продлили арест до 7 октября.

Иван Сафронов ранее отказался идти на сотрудничество со следствием. Такой информацией поделился адвокат обвиняемого Дмитрий Катчев. По словам юриста, Сафронов также не будет давать показания, которые могли бы ему навредить.

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фсб роскосмос сафронов
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