Киевские обидки: Альгис Микульскис о новой претензии Украины к ЕС — ее никуда не берут

Киев не намерен останавливаться в своих обидах на некоторые европейские страны и продолжает озвучивать эту мысль всеми возможными способами.

Специальный корреспондент ФАН Альгис Микульскис ознакомился с последними «изысканиями» украинских экспертов и пришел к выводу, что дальнейшая судьба Украины выглядит абсолютно незавидной.

Украинское политическое шапито продолжает веселить почтеннейшую публику аппетитами своих клоунов. Ведь они, эти аппетиты, растут день ото дня и все, что произносится киевскими функционерами или экспертами разных уровней, можно смело уместить в три слова: «Нам все должны!» Буквально на днях очередной статьей, популяризирующей эту сногсшибательную идею, разродился некто Тарас Загородний, блогер и политтехнолог в одной упаковке.

Начинается материал с небанального, прямо скажем, тезиса:

«Нужно внимательней присматриваться к «рекомендациям ЕС» и G7, среди которых как минимум три страны, мягко говоря, смотрят на Россию — Германия, Франция, Италия. В приоритете должен быть украинский национальный интерес».

Именно так — «внимательно присматриваться»! Хотелось бы задать вопрос о том, чем этим странам грозит строгий, внимательный взгляд такого мощного геополитического игрока, как Украина, но не буду — ничем он им не грозит. Поэтому просто предлагаю ознакомиться с плодами мысленных экспериментов автора.

Федеральное агентство новостей /

Наибольший гнев у пана Тараса вызвала глава немецкой дипломатической миссии в Киеве Анка Фельдгузен, которая в интервью изданию «Зеркало недели» прямо заявила, что Украину в НАТО не ждут.

«Украина имеет очень влиятельных партнеров, которые поддерживают ее амбиции стать членом НАТО. Но это произойдет не завтра, поскольку, как я уже сказала, это будет политическое решение. У НАТО всегда были проблемы со странами, где идет война. Безусловно. Потому что одно из преимуществ НАТО — пятая статья Вашингтонского договора. И все боятся быть с Россией в прямой войне».

Одного этого было достаточно, чтобы у киевских любителей повступать в Альянс повалил из ноздрей дым, но Анка свой словесный пулемет не зачехлила, а, напротив, добавила еще одну короткую очередь — отвечая на вопрос о том, почему Германия отказывает Украине в поставках вооружений…

«Для Германии исторически Восточная Европа — особая часть мира, мы все были воспитаны с идеей, что немецких солдат, немецкого оружия здесь никогда не будет!»

Тут уж у Загороднего и вовсе седалище воспылало. Оно и понятно: как некоторые украинцы встречали в свое время немецких солдат — гопаком да салом — все помнят, а тут, надо же! Не хотят они больше не то что сами ехать, но даже оружие потомкам своих холопов посылать!

«Аж слеза навернулась на щеку от чувствительности немцев. То есть до 2014 года они России спокойно себе продавали оружие, и ничего их не мучило. Венгрии сейчас поставляют оружие на 1,2 млрд евро и тоже не сильно мучаются (кстати, Венгрия негласно тоже поддерживает Россию — какое совпадение! Надо же! — по многим вопросам). Причем Венгрия не скрывает территориальных претензий к Украине. Опять же, удивительное совпадение позиций с Россией».

Я, честно, не знаю, какое оружие массово поставляла Германия России до 2014 года, но что-то танков «Леопард» и винтовок Heckler & Koch G36 на парадах Победы в Москве ни разу не видел. Микроскопические партии «стрелковки» и патронов к ней для апробации в спецподразделениях — да, были… Но вы же не об этом, Тарас, верно?

Федеральное агентство новостей /

Что же касается Венгрии, то ФРГ — государство достаточно самостоятельное, чтобы самому решать, кому и что продавать. Догадайтесь, почему оно не отказывает в оружии стране, которая извлекла уроки из своего, союзного с немецкими нацистами, прошлого, и не дает оружия безумному бантустану, безопасность которого обеспечивают в том числе такие структуры, как «Азов»?

А начет территориальных претензий… Они, кроме Венгрии, есть еще и у Польши с Румынией. И вам, как людям, последовательно борющимся с проклятым наследием коммунистов, следовало бы самим вернуть то, чем вы завладели в результате сталинской внешней политики 1939-го года…

Хотя, скорее всего, Украину разделят без всякого согласия или несогласия ее «властей». Раз уж об этом заговорили даже те, кто знает изнутри ее политическую кухню. Такие, как бывший депутат Верховной рады Евгений Мураев, заявивший не так давно:

«Мы же понимаем, что Югославия была не последней страной, которую разделили в прошлом веке. В этом веке, это скорее всего будет Украина… Мы нежизнеспособны экономически, мы не в состоянии себя содержать, мы не имеем будущей перспективы, мы живем в кредит».

Вот, собственно, и весь сказ! А разглагольствовать с надутыми щеками о своей исключительности, как это все последнее время делают украинские «стендап-комики» уровня главы МИД Дмитрия Кулебы, можно сколько угодно. Равно как и на полном серьезе называть США своими «союзниками» и «партнерами». США интересует ослабление России и Китая, а Украина в этом — всего лишь одно из средств. Средства — не бывают друзьями. Они даже партнерами не бывают. Но вы это вряд ли когда-нибудь поймете, пан Загородний.