Елена Проклова высказалась о скандалах вокруг МХАТа

Легендарный Московский художественный академический театр им. М. Горького последнее время утопает в скандалах. То в спектакль пригласили непрофессиональную актрису, скандально известную звезду «Дома-2» Ольгу Бузову, то теперь обороты набирает новая история с письмом президента театра Татьяны Дорониной главе государства Владимиру Путину. Советская и российская актриса Елена Проклова в комментарии ФАН высказалась о скандалах вокруг МХАТа.

Что касается участия Ольги Бузовой в постановке «Чудесный грузин», народная артистка полагает, что в любом случае, не зная человека, судить о нем нельзя.

«Я не знаю, какая она актриса. Я никогда не видела ее на сцене. Может быть, она от природы великое дарование, это же нужно увидеть, чтобы понять. Может быть, она, действительно, делает что-то великое на сцене, и она талантлива от бога, и ей даже не надо учиться», — говорит Проклова.

Однако, по ее мнению, зрителя не обмануть и, если актерского таланта нет, то итог будет один — забвение.

Агентство городских новостей Москва / Кирилл Зыков

Зато знаменитая актриса углядела в певице другой талант, которого у нее не отнять.

«Флаг в руки, если публика этим довольна, хотя хороших актеров, не получивших образование, очень мало. Чаще всего это однодневки. Ну в одной пьесе она сыграла, ну в другой, а дальше ее забудут. Но то, что у этой женщины есть определенно фантастический талант уметь пробиваться, этого же отрицать нельзя», — заметила звезда картины «Мимино».

Премьера спектакля «Чудесный грузин», сопровождаемая огромным количеством сплетен и слухов, состоялась. Но не успела утихнуть шумиха с Бузовой, как МХАТ опять оказался в скандальной новостной повестке. Теперь из-за требования Дорониной сместить с должности нынешнего худрука театра Эдуарда Боякова.

Фото из личного архива Эдуарда Боякова /

«Театр – это особая семья людей, которая лучше знает, что ей надо. Если это поддерживается всем театром, то, наверное, это правильно. Я считаю, что в театре назначение — это не самый правильный путь, все-таки это должно быть избрание всем коллективом», — отметила Проклова.

К слову, Бояков был назначен на должность художественного руководителя в декабре 2018 года, о его назначении сообщили в Министерстве культуры РФ.

Ранее сообщалось, что в Кремле о письме Дорониной к президенту стало известно из СМИ. Как сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, администрация президента не получала писем от президента МХАТа.