«Непонятно, что с Дзюбой»: Черчесов рассказал о будущем ветеранов сборной

Москва, 2 июля. Главный тренер сборной России Станислав Черчесов объяснил, что в течение подготовительных сборов состав национальной команды менялся.

По его словам, по окончании домашнего ЧМ-2018 тренерский штаб делал ставку на связку Кутепова и Джикию.

«Но получилось так, что Кутепов перестал играть в своем клубе. Сейчас у нас есть Дивеев. Извиняюсь, но уже опыт подсказывает, что ты никогда не знаешь, как все выльется», — сказал специалист в ходе пресс-конференции по итогам работы на Евро.

Кроме того, Черчесов не исключил, что капитан сборной Артем Дзюба может завершить выступление за национальную команду. Нападающий выступает за сборную России с 2011 года.

«Непонятно, что с Дзюбой — продолжит ли он карьеру в сборной», — указал специалист, подчеркнув, что в сборной есть опытные футболисты, которые могут принять разные решения.

Сборная России на Евро-2020 не смогла выйти из группы и завершила выступление на турнире. В активе россиян только одна победа над финнами (1:0). Подопечные Черчесова крупно проиграли бельгийцам (0:3) и датчанам (1:4). Единственный мяч в игре с Данией забил Дзюба — с 11-метровой отметки.