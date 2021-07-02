Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Архангельск Владивосток Вологда Воронеж Екатеринбург Калининград Карелия Краснодар Крым Мурманск Нижний Новгород Новгород Новосибирск Оренбург Пермь Псков Самара Сыктывкар Хабаровск Челябинск
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
02 июля 15:19
15:18
Происшествия
Последствия мощного взрыва на нефтезаводе в Румынии сняли на видео
15:16
Политика
Путин обсудил с сенаторами роль цифровизации в обеспечении нацбезопасности
15:15
Происшествия
ФАН установил личность мужчины, труп которого нашли у яхт-клуба в Петербурге
15:15
Спорт
Эфир: Главные спортивные итоги подводят в Международный день спортивного журналиста
15:12
Общество
Судебные приставы в России вышли на охоту за водителями, имеющими долги
15:12
Украина
Киевские обидки: Альгис Микульскис о новой претензии Украины к ЕС — ее никуда не берут
15:10
Происшествия
Прокуратура контролирует оказание услуг пассажирам, застрявшим в Шереметьево
15:10
Армия
Ревакцинацию от COVID-19 в ВС РФ до конца июля пройдут свыше 10 тысяч военнослужащих
15:09
Общество
Авиакомпания «Россия» возобновила полеты в Анталью с 1 июля
15:08
Происшествия
Пожилая петербурженка упала в автобусе и сломала руку
Все новости

Двое жителей Владимирской области устроили в бане нарколабораторию

  /   Обновлено: 02 июля 2021 14:32
Происшествия
Двое жителей Владимирской области устроили в бане нарколабораторию
pxhere.com

Владимир, 2 июля. Правоохранители будут судить двух местных жителей, организовавших кустарную лабораторию по производству наркотиков.

Лаборатория была организована в Меленковском районе. По информации следствия, обвиняемые закупили оборудование и прекурсоры, которые использовали для изготовления мефедрона в одной из бань, сообщают «Владимирские ведомости». Сотрудники правоохранительных органов изъяли более 317 г наркотического вещества и реагенты для изготовления свыше 40 кг наркотиков.

Уголовное дело возбуждено по статье ч.4 ст. 228.1 УК РФ. Задержанным грозит до 20 лет тюрьмы.

Вернуться назад

Все новости / Происшествия / Двое жителей Владимирской области устроили в бане нарколабораторию
наркотики баня владимирская область
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru