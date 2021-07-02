Двое жителей Владимирской области устроили в бане нарколабораторию

Владимир, 2 июля. Правоохранители будут судить двух местных жителей, организовавших кустарную лабораторию по производству наркотиков.

Лаборатория была организована в Меленковском районе. По информации следствия, обвиняемые закупили оборудование и прекурсоры, которые использовали для изготовления мефедрона в одной из бань, сообщают «Владимирские ведомости». Сотрудники правоохранительных органов изъяли более 317 г наркотического вещества и реагенты для изготовления свыше 40 кг наркотиков.

Уголовное дело возбуждено по статье ч.4 ст. 228.1 УК РФ. Задержанным грозит до 20 лет тюрьмы.