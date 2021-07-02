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Экспорт российской нефти в первом полугодии упал на 10,4%

  /   Обновлено: 02 июля 2021 14:27
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Экономика
Экспорт российской нефти в первом полугодии упал на 10,4%
Федеральное агентство новостей

Москва, 2 июля. Россия в январе — июне 2021 года снизила экспорт нефти на 10,4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, до 110,282 млн тонн.

При этом в июне экспорт черного золота увеличился на 3,5% — до 18,868 млн тонн, следует из данных, приведенных Центральным диспетчерским управлением ТЭК. Россия участвует в соглашении ОПЕК+, ограничивающим добычу сырья, что приводит к снижению поставок за границу.

Что касается экспорта нефти в дальнее зарубежье, то за шесть месяцев он также сократился на 12,1% — до 104,058 млн тонн, а в июне вырос на 7,6% — до 18,494 млн тонн. Транзит нефти в первом полугодии обрушился на 5,8% — до 9,119 млн тонн. В июне показатель упал на 16,3% и достиг 1,604 млн тонн.

Комитет ОПЕК+, тем временем, продолжит заседание по добыче нефти 2 июля в 16:00 по московскому времени. Первая встреча завершилась без финальной рекомендации из-за позиции ОАЭ, которые хотят поменять базу отсчета для ограничений добычи.

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