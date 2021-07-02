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Худрук театра «Ромэн» Николай Сличенко умер на 87-м году жизни

  /   Обновлено: 02 июля 2021 14:30
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Общество
Худрук театра «Ромэн» Николай Сличенко умер на 87-м году жизни
wikipedia.org  /  mos.ru / CC BY 4.0

Москва, 2 июля. Народный артист СССР, художественный руководитель театра «Ромэн» Николай Сличенко скончался в пятницу. Информацию о смерти актера подтвердили в культурном учреждении.

Коллеги артиста выразили слова соболезнования его семье и близким. Сообщение о смерти Сличенко появилось на сайте театра. В нем говорится, что память о художественном руководителе культурного учреждения навсегда останется в сердцах его поклонников и друзей. Причину смерти актера в театре не назвали.

Один из основателей Высшей школы экономики Александр Алексахин умер в Москве на 73-м году жизни. Как сообщалось ранее, информация о времени и месте прощания с покойным пока не разглашается.

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смерть артист сличенко
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