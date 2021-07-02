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«Отрабатывают деньги магнатов»: Железняк раскрыл причины нападок США на «СП-2»

  /   Обновлено: 02 июля 2021 14:27
Политика
«Отрабатывают деньги магнатов»: Железняк раскрыл причины нападок США на «СП-2»
Федеральное агентство новостей

Москва, 2 июля. Нападки американских законодателей на трубопровод «Северный поток — 2» нужны для того, чтобы угодить интересам энергетических лоббистов, уверен депутат Сергей Железняк.

Остановить строительство и работу газопровода американцы не в силах, но деньги лоббистов нужно отрабатывать, заявил член комитета ГД по международным делам. Поводом для высказывания стало намерение депутатов Конгресса США аннулировать решение президента Джо Байдена на противодействовать «СП-2» с помощью санкций.

«Очередные попытки американских русофобов вставить палки в колеса российско-европейского проекта «Северный поток — 2» обречены на провал. Это понимают и законодатели США, но изображать яростную борьбу с Россией необходимо, чтобы отрабатывать деньги энергетических магнатов, мечтающих о европейском рынке», — подчеркнул Железняк.

«Отрабатывают деньги магнатов»: Железняк раскрыл причины нападок США на «СП-2»
Официальный сайт партии «Единая Россия»  / 

Еще одна причина непрекращающихся попыток Вашингтона саботировать трубопровод — манипуляция общественным сознанием. Продолжая борьбу с Россией в медиапространстве, Белый дом поддерживает в западном обществе необходимый градус русофобской истерии.

Отдельного внимания заслуживает паника Киева вокруг готовящегося к запуску трубопровода. «Газпром» уже лишил Украину рычагов давления на Москву, отказавшись бронировать дополнительные мощности украинской ГТС.

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санкции россия сша байден лоббисты Северный поток — 2
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