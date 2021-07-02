Почти 160 млн рублей получит Мордовия на борьбу с COVID-19

Саранск, 2 июля. Мордовия получит почти 160 миллионов рублей на борьбу с коронавирусной инфекцией. Деньги поступят из федерального бюджета.

«Это дополнительные 159 миллионов и 982 тысячи рублей выделены для лечения стационарных больных. Средства в течение одного месяца поступят во все COVID-госпитали», — рассказала ФАН первый заместитель министра здравоохранения Мордовии Елена Степанова.

Всего на лечение COVID-19 регионы России получат 25 миллиардов рублей.

Ранее Фан писал, что 147 миллионов рублей получит Нижегородская область на модернизацию медицинских лабораторий. Средства поступят из федерального центра.