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Почти 160 млн рублей получит Мордовия на борьбу с COVID-19
Общество
Почти 160 млн рублей получит Мордовия на борьбу с COVID-19
Федеральное агентство новостей  /  Ирина Пятина

Саранск, 2 июля. Мордовия получит почти 160 миллионов рублей на борьбу с коронавирусной инфекцией. Деньги поступят из федерального бюджета.

«Это дополнительные 159 миллионов и 982 тысячи рублей выделены для лечения стационарных больных. Средства в течение одного месяца поступят во все COVID-госпитали», — рассказала ФАН первый заместитель министра здравоохранения Мордовии Елена Степанова.

Всего на лечение COVID-19 регионы России получат 25 миллиардов рублей.

Ранее Фан писал, что 147 миллионов рублей получит Нижегородская область на модернизацию медицинских лабораторий. Средства поступят из федерального центра.

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