Россиянам объяснили, какой осмотр должен провести врач перед прививкой от COVID-19

Москва, 2 июля. Министерство здравоохранения России объяснило, что должен проверить врач или фельдшер у пациента перед прививкой от коронавирусной инфекции.

Так, медицинский осмотр должен включать в себя несколько этапов. В первую очередь врач оценивает состояние зева человека, а затем измеряет температуру.

После этого желающему вакцинироваться проводят измерение сатурации, артериального давления и пульса. Также обязательным является аускультация, то есть прослушивание дыхательной и сердечно-сосудистой системы. Кроме того, специалист должен спросить о хронических болезнях, аллергических реакциях и узнать, были ли контакты с больными COVID-19 за последние две недели, пишет «Комсомольская правда».

Институт иммунологии ранее заявил о безопасности вакцинации для переболевших коронавирусом. Никакого вреда от этого не будет, заявил директор учреждения Муса Хаитов.