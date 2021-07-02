В Киеве заявили, что РФ «обвалила» украинский оружейный экспорт

Киев, 2 июля. Украина испытывает трудности с экспортом вооружений из-за «злонамеренных» действий России, заявил украинский военный эксперт Валентин Бадрак.

По его словам, украинский оружейный экспорт обвалился из-за действий Москвы, которая якобы «создает большие преграды» для Киева на рынке вооружений.

Бадрак заявил, что если украинские предприятия начинают вести переговоры с Индией, то Россия давит на Нью-Дели, убеждая власти в недопустимости подобного сотрудничества.

При этом эксперт добавил, что в настоящее время Украина активно восстанавливает утраченные позиции на рынке и развивает военно-промышленный комплекс.

Ранее на Украине похвастались успехами в областях авиастроения, авиаремонта, радиолокации, а также производства оружия и боеприпасов. Там заявили, что предприятие «Укроборонпром» стало больше зарабатывать.