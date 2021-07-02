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Специалисты ЮФУ разработали пневмотренажер для устранения последствий COVID-19
Общество
Специалисты ЮФУ разработали пневмотренажер для устранения последствий COVID-19
пресс-служба ЮФУ  /  Неизвестен

Ростов-на-Дону, 2 июля. Портативный прибор, разработанный специалистами Южного Федерального Университета, поможет в реабилитации людей, перенесших астму, пневмонию и коронавирусную инфекцию. 

Как пояснили в ЮФУ, предпосылками для создания прибора послужили научные исследования, так как с научной точки зрения любое дыхательное упражнение направлено на контроль двух параметров: объема вдыхаемого и выдыхаемого воздуха, а также прохождение воздушного потока через верхние дыхательные пути с определенной скоростью и течением. Как только траектория изменяется. это служит свидетельством о нарушениях дыхательной системы.  

Именно поэтому кандидат технических наук, заведующий кафедрой встраиваемых и радиоприемных систем Института радиотехнических систем управления ЮФУ Сергей Синютин решил разработать пневмотренажер. ​ 

Специалисты ЮФУ разработали пневмотренажер для устранения последствий COVID-19
пресс-служба ЮФУ  / Неизвестен

По словам разработчика, устройство представляет собой портативный прибор из трубки и специального датчика для регистрации скорости движения воздуха, насыщения СО2, температуры и прочих параметров.  

«Скажем так, вам нужно надуть шарик определенного размера за какое-то время. Любой шарик обладает сопротивлением, поэтому необходимо прилагать усилия. Таким образом и происходит тренировка. Есть также другой пример — резким движением сдуть лепестки цветка», — рассказал Сергей Синютин. 

То есть пневмотренажер не просто формирует ситуацию, но и позволяет осуществлять замеры дыхательной системы человека. Причем процессы и параметры можно изменять. 

В пресс-службе ЮФУ отметили, что в настоящее время прибор подвергается лабораторным испытаниям. После того, как будут готовы документы и изготовлены опытные образцы, далее пневмотренажер будет направлен на прохождение клинических испытаний.  

Ранее ФАН сообщал, что сердечно-сосудистый хирург из Сургута Ришал Агаларов разработал прибор для эндоваскулярной терапии варикозной болезни. 

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