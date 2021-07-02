Уральская выставка рекламирует отечественный бизнес на международном уровне

Екатеринбург, 2 июля. Промышленная выставка из Урала завоевывает популярность на новых рынках.

Международная промышленная выставка INNOPROM Worldwide выросла из екатеринбургского «Иннопрома». Теперь мероприятие выездное и нацеливается на повышение привлекательности российского бизнеса за рубежом. Об этом пишет «Российская газета».

Список городов организации к посещению в этом году — узбекский Ташкент, египетский Каир, а также индонезийская Джакарта. В апреле выставка побывала в столице Узбекистана. Страна является одним из важнейших торговых партнеров России (для Узбекистана Россия — второй главный внешнеэкономический партнер).

Уральские предприятия могут похвастаться серьезными успехами в металлургическом секторе, машиностроении, а также фармацевтике и медицине. Сотрудничество в указанных направлениях активно обсуждалось в рамках «Большой промышленной недели».

Узбекистан ранее переориентировался в торговле с российским «Газпромом». Государство приступило к закупкам сырья вместо реализации газа.