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ФАН публикует видео с места гибели мэра Коломны

  /   Обновлено: 02 июля 2021 14:24
Происшествия
ФАН публикует видео с места гибели мэра Коломны
Федеральное агентство новостей

Коломна, 2 июля. Главу городского округа Дениса Лебедева нашли без признаков жизни в его собственной квартире в Коломне. В распоряжении ФАН оказались кадры, снятые на месте происшествия.

На опубликованных кадрах видно, что Лебедев проживал в трехэтажном жилом доме. Территорию, где случилось происшествие, оцепили. На месте работают сотрудники правоохранительных органов.

Бездыханное тело главы городского округа Дениса Лебедева нашли в его собственной квартире. По некоторым данным, на теле погибшего чиновника были обнаружены следы от пуль. Предполагается, что Лебедева могли застрелить.

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видео лебедев мэр коломна
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