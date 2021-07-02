ФАН публикует видео с места гибели мэра Коломны

Коломна, 2 июля. Главу городского округа Дениса Лебедева нашли без признаков жизни в его собственной квартире в Коломне. В распоряжении ФАН оказались кадры, снятые на месте происшествия.

На опубликованных кадрах видно, что Лебедев проживал в трехэтажном жилом доме. Территорию, где случилось происшествие, оцепили. На месте работают сотрудники правоохранительных органов.

Бездыханное тело главы городского округа Дениса Лебедева нашли в его собственной квартире. По некоторым данным, на теле погибшего чиновника были обнаружены следы от пуль. Предполагается, что Лебедева могли застрелить.