Ходорковский «разбомбил свой Воронеж»: Роман Носиков о замене олигарха на Defender

Михаил Ходорковский обиделся на Россию и ударил по своим, лишив грантов свою паству. Конец игры? Нет, лишь повышение ставок.

«Сборище дебилов и коррупционеров из Генпрокуратуры, — написал он в своем Twitter, — стимулированное пригожинскими вливаниями, украденными из бюджета, объявило «нежелательными» мои благотворительные фонды. Ну, ок. Стипендии и гранты из моих денег в Россию больше направляться не будут. Бомбите дальше Воронеж…»

В чем дело? Генпрокуратура признала нежелательной на территории РФ деятельность иностранных неправительственных организаций Future of Russia Foundation («Фонд Будущее России», Великобритания), European Choice («Европейский выбор», Франция), Khodorkovsky Foundation («Фонд Ходорковского», Великобритания) и Oxford Russia Fund («Оксфордский российский фонд», Великобритания). В качестве основания для такого решения ГП РФ указала, что их деятельность представляет угрозу основам конституционного строя и безопасности нашей страны.

Что хотелось бы отметить сразу — так сказать, «с порога».

Михаил Борисович в своем твите назвал сотрудников Генеральной прокуратуры РФ «дебилами и коррупционерами». Это обвинение в тяжком преступлении распространено с помощью Интернета для неограниченного круга лиц. Интересно, готов ли Михаил Борисович отвечать за свои слова в судах? Впрочем, это дело возможного будущего.

Практически одновременно с этим президент РФ Владимир Путин подписал закон, запрещающий гражданам участвовать в деятельности нежелательных в России организаций даже за пределами страны. Теперь предоставление пожертвований, сбор средств или оказание финансовых услуг, предназначенных для деятельности на территории РФ нежелательной НПО, влечет за собой лишение свободы на срок от 1 года до 5 лет, принудительные работы на срок до 4 лет с ограничением свободы на срок до 2 лет и прочие радости. Простое участие будет стоить в такой организации от 1 года до 4 лет лишения свободы или штраф до полумиллиона рублей.

Кроме того, теперь обязательной декларации и отчетности подлежат не только иностранные счета, но и электронные кошельки. В общем, «пред свободой слова вдруг выросла стена»:

Я ожидал, что в ответ на такое ущемление рукопожатных слезинок раздастся жуткий совестливый вой правозащитников. Но вместо этого раздался только стук двери, которой хлопнул расстроенный Михаил Борисович. Такое ощущение, что ему что-то слишком сильно прищемили и оно просто-напросто оторвалось.

И во многом это действительно так. Выкрикнув, слезая с кухонной плиты: «Бомбите свой Воронеж, [а я ухожу от вас]!» — Михаил Борисович заявил, что больше не намерен играть во внутренней политике России на полулегальном поле.

Не знаю, насколько он был искренен в этом и не передумает ли. Однако если предположить, что искренен и не передумает (точнее, если его не заставят передумать уважаемые западные партнеры, которые его курируют и с разрешения которых он осел на берегах Туманного Альбиона), это будет означать не то, что все закончилось, а то, что закончились игры. Те самые полулегальные игры на поле внутренней политики России.

Да, прекращение поступлений «стипендий и грантов» из Лондона в Россию — это, со стороны Ходорковского, огонь по своим. И в этом смысле «по своему Воронежу» «отбомбился» именно он, а вовсе не наша страна. Однако люди, с которыми играет Россия, не умеют признавать поражений. Каждое свое поражение они воспринимают как приглашение к игре — на новом уровне и по новым правилам.

В этом сильнейшая черта англосаксонской политической и деловой культуры. Вы никогда не сможете убедить англичанина, что то, о чем он мечтает, он не получит никогда. На любой отказ он будет отвечать повышением ставок и увеличением процента шулерства в игре, а также поиском того, кто будет за его игру расплачиваться.

Вот замечательный фрагмент из старого советского фильма. Сколько лет прошло не только со времен Ушакова, но и с момента съемок этого фильма! И ничего не изменилось. Потому что интересы держав неизменны, как неизменно их географическое положение.

Федеральное агентство новостей /

Наблюдаемое нами отсутствие скандала, воя и хлопок дверью должны означать, что нас ждет не поднадоевшая всем сторонам подковерная борьба, а усиление военной конфронтации. Первые раскаты грозы уже прогремели в районе Крыма. Далее стоит ожидать провокаций в Арктике, у Камчатки и Курил. И обязательно у Калининграда. Возможно, именно с этим связано постепенное перетекание «столицы российской оппозиции» с Украины в Литву.

Впрочем, горе той стране, которая становится местом паломничества популяции светлолицых. Сначала они все ездили в Грузию. Закончились эти туры в 2008-м — после августовской войны. Потом переместились в Киев. Сейчас вот снова обсиживают Грузию — а также Вильнюс. Бедная Литва! Вот и Леонид Волков получил там вид на жительство.

Снова в политический язык России вернулось старое выражение «бежал в Литву». Чувствуете, как историей повеяло? Запахом «почек заячьих верченых, голов щучьих с чесноком»? «Икры заморской баклажанной»?

Это все она — русская история. Не успели мы соскучиться, как она снова с нами. Сидит рядом на крылечке. Покуривает трубочку с турецким горьким табачком. Щурится, покручивая ус:

— Назвался русским — так be fire.

А Михаила Борисовича мы, конечно, еще увидим, несколько позже. Но нам стоит помнить: он тоже не умеет отказываться от того, что считает своим. Да и не разрешит ему никто.