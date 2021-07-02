Разгрузка товаров в Котельниках закончилась смертью работника

Житель города Котельники Московской области скончался во время разгрузки товаров в одном из строительных магазинов. Мужчину придавил прицеп грузовика.

На кадрах с камеры видеонаблюдения видно, как работают специалисты организации. Один из участников контролировал выполнение задания и подавал жестовые сигналы коллегам.

Позже мужчина переместился и оказался позади машины. В этот момент водитель автомобиля по неизвестной причине сдал назад.

Грузовик придавил работника компании, он скончался на месте. К погибшему сразу подбежали другие сотрудники.