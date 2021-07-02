Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Архангельск Владивосток Вологда Воронеж Екатеринбург Калининград Карелия Краснодар Крым Мурманск Нижний Новгород Новгород Новосибирск Оренбург Пермь Псков Самара Сыктывкар Хабаровск Челябинск
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
02 июля 15:18
15:16
Политика
Путин обсудил с сенаторами роль цифровизации в обеспечении нацбезопасности
15:15
Происшествия
ФАН установил личность мужчины, труп которого нашли у яхт-клуба в Петербурге
15:15
Спорт
Эфир: Главные спортивные итоги подводят в Международный день спортивного журналиста
15:15
Происшествия
Последствия мощного взрыва на нефтезаводе в Румынии сняли на видео
15:12
Общество
Судебные приставы в России вышли на охоту за водителями, имеющими долги
15:12
Украина
Киевские обидки: Альгис Микульскис о новой претензии Украины к ЕС — ее никуда не берут
15:10
Происшествия
Прокуратура контролирует оказание услуг пассажирам, застрявшим в Шереметьево
15:10
Армия
Ревакцинацию от COVID-19 в ВС РФ до конца июля пройдут свыше 10 тысяч военнослужащих
15:09
Общество
Авиакомпания «Россия» возобновила полеты в Анталью с 1 июля
15:08
Происшествия
Пожилая петербурженка упала в автобусе и сломала руку
Все новости

Якубович оценен ниже Бузовой по гонорару в театре
Общество
Якубович оценен ниже Бузовой по гонорару в театре
Global Look Press  /  Pavel Kashaev, Павел Кашаев

Ольга Бузова — не первая непрофессиональная актриса на сцене МХАТ имени Горького. Худрук Эдуард Бояков в свой новый спектакль «Лавр» по роману Евгения Водолазкина на роль старца Никандра пригласил Леонида Якубовича. И, несмотря на то, что у бессменного ведущего «Поля чудес» есть звание народного артиста, да и опыт выступления на сцене в разы больше, чем у Ольги, его ставка оказалась ниже.

Якубович оценен ниже Бузовой
Агентство городских новостей Москва  / Кирилл Зыков

Выше Бузовой в МХАТ ценят только Дмитрия Певцова, который также был приглашен в «Лавр» на главную роль (рассказчик/Амвросий/Лавр).
Леонид Якубович, согласно договору, за пять спектаклей «Лавра» в одной из ведущих ролей заработал 550 тысяч рублей. То есть один спектакль оценивается в 110 тысяч рублей. Ольга Бузова же за один спектакль получает 117 022 рубля, то есть на 7 тысяч больше. Похоже, единственный, кто ценится Эдуардом Бояковым выше Ольги, — это Дмитрий Певцов, одна из главных звезд московской сцены, за которого готовы вести борьбу ведущие театры. Певцов за главную роль в «Лавре» получил 660 тысяч рублей, то есть один его спектакль оценен в 132 тысячи рублей.

Напомним, ранее ФАН сообщал, что президент МХАТ имени Горького Татьяна Доронина написала письмо Владимиру Путину и попросила изгнать «торгашей» из театра. В самом театре считают, что это письмо специально написано для СМИ, Татьяна Васильевна могла бы приехать в театр и разобраться лично.

Вернуться назад

Все новости / Общество / Якубович оценен ниже Бузовой по гонорару в театре
театр бузова якубович
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru