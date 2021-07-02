Якубович оценен ниже Бузовой по гонорару в театре

Ольга Бузова — не первая непрофессиональная актриса на сцене МХАТ имени Горького. Худрук Эдуард Бояков в свой новый спектакль «Лавр» по роману Евгения Водолазкина на роль старца Никандра пригласил Леонида Якубовича. И, несмотря на то, что у бессменного ведущего «Поля чудес» есть звание народного артиста, да и опыт выступления на сцене в разы больше, чем у Ольги, его ставка оказалась ниже.

Агентство городских новостей Москва / Кирилл Зыков

Выше Бузовой в МХАТ ценят только Дмитрия Певцова, который также был приглашен в «Лавр» на главную роль (рассказчик/Амвросий/Лавр).

Леонид Якубович, согласно договору, за пять спектаклей «Лавра» в одной из ведущих ролей заработал 550 тысяч рублей. То есть один спектакль оценивается в 110 тысяч рублей. Ольга Бузова же за один спектакль получает 117 022 рубля, то есть на 7 тысяч больше. Похоже, единственный, кто ценится Эдуардом Бояковым выше Ольги, — это Дмитрий Певцов, одна из главных звезд московской сцены, за которого готовы вести борьбу ведущие театры. Певцов за главную роль в «Лавре» получил 660 тысяч рублей, то есть один его спектакль оценен в 132 тысячи рублей.

Напомним, ранее ФАН сообщал, что президент МХАТ имени Горького Татьяна Доронина написала письмо Владимиру Путину и попросила изгнать «торгашей» из театра. В самом театре считают, что это письмо специально написано для СМИ, Татьяна Васильевна могла бы приехать в театр и разобраться лично.