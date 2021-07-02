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Итоги дебатов: Читатели ФАН не поддержали пропаганду ЛГБТ
Общество
Итоги дебатов: Читатели ФАН не поддержали пропаганду ЛГБТ
Федеральное агентство новостей  /  Елизавета Мурашева


Редакция ФАН подвела итоги традиционных пятничных дебатов «Слово против слова». В студии пресс-центра Медиагруппы «Патриот» 25 июня прошла дискуссия на тему «ЛГБТ — ценность или пропаганда». Участники дебатов — европейский обозреватель ФАН Владимир Тулин и муниципальный депутат Литейного округа СПб от партии «Яблоко» Сергей Трошин — высказали свою точку зрения относительно современных европейских ценностей.

Напомним, Венгрия ввела запрет на распространение изображений ЛГБТ-отношений среди несовершеннолетних, чем вызвала шквал критики в свой адрес со стороны соседей по ЕС. Правильно ли поступают венгерские власти, идя наперекор европейским ценностям? И надо ли России держать крепкую оборону против ЛГБТ-движения?

Сергей Трошин оправдал нападки прогрессивных европейцев на решение венгерских властей тем, что закон о запрете распространения изображений ЛГБТ-отношений среди несовершеннолетних направлен именно против самих подростков. По его мнению, давление со стороны государства на подростков нетрадиционной ориентации приведет к тому, что увеличится количество суицидов. Трошин уверенно заявил, что этот закон в Венгрии будет отменен. Он также считает, что дети, которые воспитываются в ЛГБТ-семьях, не подвергаются деформации сознания.

Владимир Тулин в свою очередь подчеркнул, что однополые браки противоречат Конституции РФ, а движение ЛГБТ пропагандирует не только нетрадиционные отношения, но и смену пола.

После окончания спора читателям Федерального агентства новостей путем онлайн-голосования предстояло определить победителя дебатов «Слово против слова». Для этого к итоговому материалу был прикреплен опрос.

Итоги дебатов: Читатели ФАН не поддержали пропаганду ЛГБТ
Федеральное агентство новостей  / 

Онлайн-голосование длилось почти неделю, с 25 июня по 1 июля. Читатели высказались фактически единодушно — с большим перевесом победителем дебатов стал Владимир Тулин, который выступил против насаждения и демонстрации нетрадиционных отношений. За него проголосовали 90,36% читателей. Точку зрения Сергея Трошина разделили всего 9,64% участников голосования.

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