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Елена Проклова оценила идею Джеймса Франко добиваться целей через постель
Шоу-бизнес
Елена Проклова оценила идею Джеймса Франко добиваться целей через постель
Global Look Press  /  Ekaterina Tsvetkova / ImagePressAgency/face to face

Голливудский актер Джеймс Франко вновь стал участником скандала. История звезды картины «Человек паук» и его актерской школы приобрела новый поворот. Теперь Франко обвиняют в домогательствах. Советская и российская актриса Елена Проклова в комментарии ФАН оценила идею Джеймса Франко добиваться целей через постель.

Актерская школа звезды Голливуда приобрела всемирную известность. Там женщинам факультативно объясняли, что к славе можно прийти только через постель. Из-за этого в 2018 году Джеймса Франко обвинили в домогательствах. Пять учениц его актерской школы рассказали, что актер предлагал им участие в фильмах в обмен на интимные услуги.

Эту ситуацию прокомментировала народная артистка РСФСР Елена Проклова, в юности столкнувшаяся с домогательствами известного актера.  

«Хороший артист — это дар бога и труд. Быть может, в каких-то случаях помогает и постель, но это уже личные какие-то отношения, каждый волен идти этим путем или не идти. Но никакая постель не убережет от бездарности, от отсутствия профессионализма. Но это, наверное, все-таки имеет право на осуждение и на претензию вплоть до судебных порядков», — говорит актриса.

Елена Проклова оценила идею Джеймса Франко добиваться целей через постель
Global Look Press  / Ekaterina Tsvetkova

Звезда картины «Мимино» также отметила, что постель хоть и может повлиять на положение артиста в творческой среде, но такой подход не гарантирует блестящего результата, так как в этой профессии имеют силу качественно другие аспекты.   

«К сожалению, очень много моментов, когда вышестоящие люди пользуются своим положением, внушают, что это может помочь в карьере. Может, можно занять какое-то положение, получить какую-то роль, но от этого актером лучше не стать. Для того, чтобы быть хорошим актером, нужно работать, трудиться, учиться у хорошего мастера, что-то уметь», — заключила Проклова.

Ранее актриса Елена Проклова рассказала, как откровения о домогательствах популярного артиста повлияли на ее жизнь. Звезда объяснила, почему решила раскрыть правду.

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Все новости / Шоу-бизнес / Елена Проклова оценила идею Джеймса Франко добиваться целей через постель
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