Песков ответил на вопрос о признании нежелательными четырех европейских НПО

Москва, 2 июля. Решение признать нежелательными четыре европейские неправительственные организации (НПО) не согласовывалось с Кремлем. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Представитель главы государства ответил на вопрос журналистов о признании нежелательными на территории России четырех европейских НПО. По его словам, такие решения не согласовываются с Кремлем.

Генпрокуратура РФ ранее признала нежелательной деятельность четырех НПО из Европы. Речь идет о «Фонде будущего России», «Европейском выборе» и «Оксфордском российском фонде».