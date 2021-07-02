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Песков ответил на вопрос о признании нежелательными четырех европейских НПО

  /   Обновлено: 02 июля 2021 13:45
Политика
Песков ответил на вопрос о признании нежелательными четырех европейских НПО
digital.gov.ru  /  Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Москва, 2 июля. Решение признать нежелательными четыре европейские неправительственные организации (НПО) не согласовывалось с Кремлем. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Представитель главы государства ответил на вопрос журналистов о признании нежелательными на территории России четырех европейских НПО. По его словам, такие решения не согласовываются с Кремлем.

Генпрокуратура РФ ранее признала нежелательной деятельность четырех НПО из Европы. Речь идет о «Фонде будущего России», «Европейском выборе» и «Оксфордском российском фонде».

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