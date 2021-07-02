Посол Италии в Москве назвал условие для открытия границ с Россией

Рим, 2 июля. Скорость вакцинации россиян от коронавирусной инфекции напрямую повлияет на открытие границ с Италией.

Так, чем быстрее граждане РФ привьются от COVID-19, тем быстрее откроются итальянские границы. Об этом сообщил посол Италии в Москве Паскуале Террачано.

Туризм во время бушующего коронавируса превратился в настоящий квест. Создатель турпроекта Biletarium Анисия Евдокимова и общественный омбудсмен индустрии гостеприимства в Петербурге Ирина Семенова назвали возможные направления для отдыха внутри России.

Россиян ранее предупредили, что власти Греции приняли решение изменить правила въезда в страну. Теперь свидетельства о вакцинации против коронавирусной инфекции будет недостаточно, пишет «Ридус».