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Песков объяснил, что может повлиять на участие Путина в Генассамблее ООН

  /   Обновлено: 02 июля 2021 13:42
Политика
Песков объяснил, что может повлиять на участие Путина в Генассамблее ООН
kremlin.ru  /  Пресс-служба Президента России

Москва, 2 июля. Вопрос о возможном участии президента России Владимира Путина в Генассамблее ООН будет решаться ближе к дате проведения заседания, сообщил Дмитрий Песков.

Как подчеркнул пресс-секретарь российского лидера, пока нет понимания, в каком формате будет проходить заседание.

«Действительно, есть время, а главное — ситуация с пандемией зачастую развивается непредсказуемо, поэтому это все будет решаться ближе к делу», — рассказал журналистам представитель Кремля.

Ранее Песков рассказал представителям СМИ о графике президента Путина на предстоящую неделю. По его словам, на вторник у главы государства намечена региональная поездка. Предыдущие поездки президента в регионы состоялись в июне в Санкт-Петербург и в апреле в Саратовскую область на место приземления космонавта Юрия Гагарина.

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