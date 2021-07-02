Алексей Ягудин рассказал, до какого возраста планирует дожить

Москва, 2 июля. Фигурист Алексей Ягудин поделился неожиданными взглядами на свою жизнь. Спортсмен признался, что мечтал стать жертвой автокатастрофы, и раскрыл планы на жизнь.

Звезда проекта «Ледниковый период» Алексей Ягудин активно строит карьеру на телевидении и регулярно делится счастливыми моментами семейной жизни в различных интервью. Недавно спортсмен стал гостем в новом эпизоде стриминг-проекта «ДНК-шоу». Артист признался в интервью ведущей Лолите Милявской, что надеялся дожить максимум до 55 лет, но недавно ему пришлось отодвинуть планку на десятилетия вперед из-за участия в предстоящих проектах.

«Надо радио освоить и еще пару дел сделать. Ну, сейчас ориентировочно 65-70. У меня мечта была, чтобы меня сбила фура. Я не хочу доставлять кому-то неудобство, когда мне будет уже совсем тяжело. Не хочу, чтобы мучались те люди, которые меня окружают. То есть я хочу раз и все», — признался фигурист.

Ягудин также узнал неожиданные детали о собственном здоровье. Эксперты проекта «ДНК-шоу» выяснили, что фигурист имеет предрасположенность к развитию слабоумия в преклонном возрасте. По мнению Лолиты, ее собеседнику необходимо позаботиться об уровне холестерина, однако сам спортсмен отметил, что не планировал дожить до старости.

Недавно Ягудин также признался, что рос в строгости, но его детство не сравнится с тяготами, с которыми столкнулась фигуристка Татьяна Тотьмянина. Спортсмен рассказал об ужасах юности своей жены.