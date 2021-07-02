Более 200 тысяч болельщиков требуют переигровки матча Франция — Швейцария на Евро

Стокгольм, 2 июля. Нападающему сборной Франции Килиану Мбаппе пришлось извиняться за незабитый пенальти в матче 1/8 финала Евро-2020 против команды Швейцарии.

Болельщик сборной Франции создал петицию с просьбой переиграть матч 1/8 финала Евро-2020 с национальной командой Швейцарии, сообщает издание RTL.

По мнению футбольного фаната, голкипер швейцарской команды Ян Зоммер в эпизоде с незабитым пенальти нападающего французской сборной Килиана Мбаппе якобы нарушил правила. Как объяснил болельщик, Зоммер не находился на линии ворот и получил преимущество при отражении удара. В настоящее время петицию подписали свыше 200 тыс. человек, передает RT.

Встреча Швейцария — Франция проходила на бухарестском стадионе «Националь». Команды не смогли выявить победителя ни в основное, ни в дополнительное время. В серии послематчевых пенальти победу одержала Швейцария, решающий 11-метровый не реализовал Мбаппе.