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Более 200 тысяч болельщиков требуют переигровки матча Франция — Швейцария на Евро
Евро 2020
Более 200 тысяч болельщиков требуют переигровки матча Франция — Швейцария на Евро
Prt Scr matchtv.ru

Стокгольм, 2 июля. Нападающему сборной Франции Килиану Мбаппе пришлось извиняться за незабитый пенальти в матче 1/8 финала Евро-2020 против команды Швейцарии.

Болельщик сборной Франции создал петицию с просьбой переиграть матч 1/8 финала Евро-2020 с национальной командой Швейцарии, сообщает издание RTL.

По мнению футбольного фаната, голкипер швейцарской команды Ян Зоммер в эпизоде с незабитым пенальти нападающего французской сборной Килиана Мбаппе якобы нарушил правила. Как объяснил болельщик, Зоммер не находился на линии ворот и получил преимущество при отражении удара. В настоящее время петицию подписали свыше 200 тыс. человек, передает RT.

Встреча Швейцария — Франция проходила на бухарестском стадионе «Националь». Команды не смогли выявить победителя ни в основное, ни в дополнительное время. В серии послематчевых пенальти победу одержала Швейцария, решающий 11-метровый не реализовал Мбаппе.

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Все новости / Евро 2020 / Более 200 тысяч болельщиков требуют переигровки матча Франция — Швейцария на Евро
мбаппе евро-2020 сборная франции
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