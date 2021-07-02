Кремль осудил нападение на тамбовского активиста

Тамбов, 2 июля. Ситуацию с нападением на жителя Тамбовской области, протестовавшего против мусорного полигона, назвали в Кремле «абсолютно неприемлемой».

Активист Роман Герасимов совместно с жителями Дегтянского сельсовета записал видеоролик для прямой линии с президентом России Владимиром Путиным. В нем он попросил обратить внимание на строительство мусорного полигона и не допустить этого.

После этого трое неизвестных напали на него возле дома в селе Березовка. По информации, опубликованной в социальных сетях, злоумышленники три раза ударил Романа ножом и порезали шину его автомобиля.

Непростая ситуация с мусором сложилась и во Владивостоке. Из-за переполненных свалок в крае ввели режим чрезвычайной ситуации межмуниципального характера. На помощь пришли волонтеры, которые организовали в городе раздельный сбор отходов.