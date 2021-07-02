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Песков анонсировал региональную поездку Путина

  /   Обновлено: 02 июля 2021 13:34
Политика
Песков анонсировал региональную поездку Путина
kremlin.ru  /  Администрация президента России

Москва, 2 июля. Региональная поездка президента Российской Федерации Владимира Путина запланирована на 6 июля, заявил его пресс-секретарь Дмитрий Песков.

Таким образом представитель Кремля ответил на вопрос о графике главы государства на следующей неделе. Соответствующее заявление Песков сделал на брифинге.

«В понедельник у президента будет менее публичный рабочий график, будет несколько рабочих встреч. Есть региональная поездка у президента во вторник и так далее», — отметил он.

Ранее пресс-секретарь лидера РФ заявил, что прогресс в организации возможного саммита «пятерки» Совбеза ООН пока отсутствует. По его словам, идея организации саммита не получила развития.

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