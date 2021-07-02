В Крыму призвали готовиться к возвращению соотечественников с Украины

Симферополь, 2 июля. Крымский полуостров должен сделать все для того, чтобы принять соотечественников, которые будут вынуждены возвращаться с Украины на фоне принятия закона «О коренных народах».

По словам главы крымского парламента Владимира Константинова, необходимо готовиться к возвращению соотечественников с Украины, передает РИА Новости.

«Мы должны сделать все для того, чтобы принять и интегрировать своих соотечественников, которые будут вынуждены возвращаться в индивидуальном порядке», — подчеркнул он.

Ранее депутат Верховной рады Кира Рудык назвала закон «О коренных народах» важным шагом для «возвращения» полуострова. По ее словам, пакет законов «Крымская платформа», рассматриваемый Радой, поможет приблизиться к этой цели.