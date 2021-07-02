Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Архангельск Владивосток Вологда Воронеж Екатеринбург Калининград Карелия Краснодар Крым Мурманск Нижний Новгород Новгород Новосибирск Оренбург Пермь Псков Самара Сыктывкар Хабаровск Челябинск
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
02 июля 13:52
13:52
Армия
В МИД РФ заявили о подготовке новой концепции безопасности в Персидском заливе
13:43
Армия
Росгвардия проведет первые стратегические учения «Заслон-2021»
13:42
Спорт
Двукратный олимпийский чемпион Васильев призвал Черчесова уйти в отставку
13:41
Происшествия
Кремль осудил нападение на тамбовского активиста
13:41
Политика
Песков ответил на вопрос о признании нежелательными четырех европейских НПО
13:41
Общество
Посол Италии в Москве назвал условие для открытия границ с Россией
13:38
Политика
Песков объяснил, что может повлиять на участие Путина в Генассамблее ООН
13:38
Шоу-бизнес
Алексей Ягудин рассказал, до какого возраста планирует дожить
13:35
Евро 2020
Более 200 тысяч болельщиков требуют переигровки матча Франция — Швейцария на Евро
13:32
Происшествия
Крупнейший нефтезавод в Румынии загорелся после мощного взрыва
Все новости

В Крыму призвали готовиться к возвращению соотечественников с Украины
Политика
В Крыму призвали готовиться к возвращению соотечественников с Украины
Федеральное агентство новостей  /  Екатерина Кухарева

Симферополь, 2 июля. Крымский полуостров должен сделать все для того, чтобы принять соотечественников, которые будут вынуждены возвращаться с Украины на фоне принятия закона «О коренных народах».

По словам главы крымского парламента Владимира Константинова, необходимо готовиться к возвращению соотечественников с Украины, передает РИА Новости.

«Мы должны сделать все для того, чтобы принять и интегрировать своих соотечественников, которые будут вынуждены возвращаться в индивидуальном порядке», — подчеркнул он.

Ранее депутат Верховной рады Кира Рудык назвала закон «О коренных народах» важным шагом для «возвращения» полуострова. По ее словам, пакет законов «Крымская платформа», рассматриваемый Радой, поможет приблизиться к этой цели.

Вернуться назад

Все новости / Политика / В Крыму призвали готовиться к возвращению соотечественников с Украины
украина крым константинов
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru