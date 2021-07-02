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Лидер группы «Воскресение» Алексей Романов отреагировал на сообщения о госпитализации
Общество
Лидер группы «Воскресение» Алексей Романов отреагировал на сообщения о госпитализации
Global Look Press  /  Kirill Pochivalov / Russian Look

Москва, 2 июля. Лидер группы «Воскресение» Алексей Романов опроверг сообщения о своей госпитализации с коронавирусом. По его словам, с ним все в порядке.

В прессу просочилась информация, что у музыканта диагностировали двустороннюю пневмонию. Как утверждают журналисты, у артиста якобы был положительный тест на коронавирус.

«Жив-здоров, чего и всем желаю. Работаю на студии, трубку не беру», — сказал 68-летний Романов в беседе с РИА Новости.

Алексей Романов дал эксклюзивное интервью ФАН и поделился мнением о современных исполнителях. По его словам, молодые музыканты «традиционные, просто очень свежие, юные, дерзкие». Певец признался, что русский рэп ему совсем не нравится.

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Все новости / Общество / Лидер группы «Воскресение» Алексей Романов отреагировал на сообщения о госпитализации
госпитализация романов коронавирус
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