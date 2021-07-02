Крупнейший нефтезавод в Румынии загорелся после мощного взрыва

Бухарест, 2 июля. Сильный хлопок неустановленного вещества случился на крупнейшем нефтеперерабатывающем заводе в Румынии. Известно, что два человека пострадали в результате ЧП.

О происшествии написали несколько местных изданий. Они публикуют снимки с места инцидента. На них виден черный и густой дым, распространяющийся по территории предприятия. Пока непонятно, из-за чего именно случилась детонация. На месте работают сотрудники экстренных служб и медики. Причины и обстоятельствах возникновения пожара устанавливаются.

Следователи завели уголовное дело после мощного взрыва газа в трехэтажном жилом доме в Нижнем Новгороде. Оно было возбуждено по ч. 2 ст. 238 УК РФ. Сильный хлопок в жилом доме по улице Светлоярской был зафиксирован ночью.