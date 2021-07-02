В МИД России заявили об освоении Афганистана боевиками ИГ после отвода войск НАТО

Москва, 2 июля. Террористическая организация ИГ1 (запрещена в РФ) приступила к активному освоению территорий Афганистана после отвода сил НАТО из региона, заявил глава МИД России Сергей Лавров.

Необходимо обратить внимание на факт стягивания террористов на афганские территории. Более того, это происходит на фоне непростительно затянувшегося процесса организации реальных мирных переговоров, добавил он.

«Нас это волнует, поскольку игиловцы осваивают активно территории, прежде всего на севере Афганистана, прямо на границах стран, которые являются нашими союзниками», — уточнил министр.

Ранее телеканал Fox News сообщил о завершении отвода американского контингента с авиабазы Баграм в Афганистане. Теперь военный объект должны вернуть афганским вооруженным силам.

1 Организация запрещена на территории РФ.