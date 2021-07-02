Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Архангельск Владивосток Вологда Воронеж Екатеринбург Калининград Карелия Краснодар Крым Мурманск Нижний Новгород Новгород Новосибирск Оренбург Пермь Псков Самара Сыктывкар Хабаровск Челябинск
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
02 июля 13:52
13:43
Армия
Росгвардия проведет первые стратегические учения «Заслон-2021»
13:42
Спорт
Двукратный олимпийский чемпион Васильев призвал Черчесова уйти в отставку
13:41
Происшествия
Кремль осудил нападение на тамбовского активиста
13:41
Политика
Песков ответил на вопрос о признании нежелательными четырех европейских НПО
13:41
Общество
Посол Италии в Москве назвал условие для открытия границ с Россией
13:38
Политика
Песков объяснил, что может повлиять на участие Путина в Генассамблее ООН
13:38
Шоу-бизнес
Алексей Ягудин рассказал, до какого возраста планирует дожить
13:35
Евро 2020
Более 200 тысяч болельщиков требуют переигровки матча Франция — Швейцария на Евро
13:32
Происшествия
Крупнейший нефтезавод в Румынии загорелся после мощного взрыва
13:31
Политика
Песков анонсировал региональную поездку Путина
Все новости

Песков ответил на запрет МОК использовать изображение медведя на купальниках на ОИ

  /   Обновлено: 02 июля 2021 13:46
Спорт
Песков ответил на запрет МОК использовать изображение медведя на купальниках на ОИ
digital.gov.ru  /  Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Москва, 2 июля. Кремль видит плюсы в запрете МОК для российских синхронисток выступать в купальниках с изображением медведя на Олимпиаде в Токио.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков напомнил об определенных решениях МОК, которые необходимо выполнять. Но в запрете организации для россиянок есть свои плюсы.

«Давайте посмотрим на этот вопрос с другой стороны: в МОК официально признали медведя символом России, это тоже неплохо», — сказал представитель Кремля в разговоре с журналистами.

Светлана Ромашина — член сборной России по синхронному плаванию — рассказала, что команде не разрешили выступать на токийских Олимпийских играх в купальниках, на которых изображен медведь.

Олимпийские игры пройдут с 23 июля по 8 августа. Из-за пандемии коронавируса иностранных зрителей не будет, а число местных болельщиков будет сокращено.

Вернуться назад

Все новости / Спорт / Песков ответил на запрет МОК использовать изображение медведя на купальниках на ОИ
песков мок олимпийские игры
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru