Песков ответил на запрет МОК использовать изображение медведя на купальниках на ОИ

Москва, 2 июля. Кремль видит плюсы в запрете МОК для российских синхронисток выступать в купальниках с изображением медведя на Олимпиаде в Токио.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков напомнил об определенных решениях МОК, которые необходимо выполнять. Но в запрете организации для россиянок есть свои плюсы.

«Давайте посмотрим на этот вопрос с другой стороны: в МОК официально признали медведя символом России, это тоже неплохо», — сказал представитель Кремля в разговоре с журналистами.

Светлана Ромашина — член сборной России по синхронному плаванию — рассказала, что команде не разрешили выступать на токийских Олимпийских играх в купальниках, на которых изображен медведь.

Олимпийские игры пройдут с 23 июля по 8 августа. Из-за пандемии коронавируса иностранных зрителей не будет, а число местных болельщиков будет сокращено.