Песков сообщил об отсутствии прогресса по саммиту «пятерки» Совбеза ООН

Москва, 2 июля. Прогресс в организации возможного саммита «пятерки» Совбеза ООН пока отсутствует. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Представитель главы государства прокомментировал идею организации саммита лидеров стран — постоянных членов Совбеза ООН. По его словам, инициатива не получила развития.

«Здесь подвижек нет», — констатировал Песков на брифинге в пятницу.

Пресс-секретарь высказался и о выступлении президента России Владимира Путина на Генассамблее ООН. Песков отметил, что пока нет понимания о формате ее проведения.

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров ранее объяснил, почему провалилась идея саммита Россия — Евросоюз. Дипломат указал на политику ЕС, которую определяет русофобское меньшинство.