В Кремле не будут пересматривать отношение к институту полпредов президента

Москва, 2 июля. Москва не имеет планов по пересмотру отношения к институту полпредов президента в регионах, сообщил представитель Кремля Дмитрий Песков.

Как подчеркнул Песков на брифинге, подобных планов в Кремле нет.

«Нет, никакого пересмотра отношения к институту полпредов нет», — заявил Песков представителям СМИ.

В апреле 2021 года президент России Владимир Путин подписал указ о досрочном прекращении полномочий главы Республики Северная Осетия — Алания Вячеслава Битарова. На его пост назначен Сергей Меняйло, который ранее был полпредом президента в Сибирском федеральном округе. Сейчас место является вакантным.

В июне делегация Северной Осетии поучаствовала в Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ), где также присутствовал Сергей Меняйло.