Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Архангельск Владивосток Вологда Воронеж Екатеринбург Калининград Карелия Краснодар Крым Мурманск Нижний Новгород Новгород Новосибирск Оренбург Пермь Псков Самара Сыктывкар Хабаровск Челябинск
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
02 июля 13:51
13:43
Армия
Росгвардия проведет первые стратегические учения «Заслон-2021»
13:42
Спорт
Двукратный олимпийский чемпион Васильев призвал Черчесова уйти в отставку
13:41
Происшествия
Кремль осудил нападение на тамбовского активиста
13:41
Политика
Песков ответил на вопрос о признании нежелательными четырех европейских НПО
13:41
Общество
Посол Италии в Москве назвал условие для открытия границ с Россией
13:38
Политика
Песков объяснил, что может повлиять на участие Путина в Генассамблее ООН
13:38
Шоу-бизнес
Алексей Ягудин рассказал, до какого возраста планирует дожить
13:35
Евро 2020
Более 200 тысяч болельщиков требуют переигровки матча Франция — Швейцария на Евро
13:32
Происшествия
Крупнейший нефтезавод в Румынии загорелся после мощного взрыва
13:31
Политика
Песков анонсировал региональную поездку Путина
Все новости

В Кремле не будут пересматривать отношение к институту полпредов президента

  /   Обновлено: 02 июля 2021 13:38
Политика
В Кремле не будут пересматривать отношение к институту полпредов президента
Федеральное агентство новостей  /  Степан Яцко

Москва, 2 июля. Москва не имеет планов по пересмотру отношения к институту полпредов президента в регионах, сообщил представитель Кремля Дмитрий Песков.

Как подчеркнул Песков на брифинге, подобных планов в Кремле нет.

«Нет, никакого пересмотра отношения к институту полпредов нет», — заявил Песков представителям СМИ.

В апреле 2021 года президент России Владимир Путин подписал указ о досрочном прекращении полномочий главы Республики Северная Осетия — Алания Вячеслава Битарова. На его пост назначен Сергей Меняйло, который ранее был полпредом президента в Сибирском федеральном округе. Сейчас место является вакантным.

В июне делегация Северной Осетии поучаствовала в Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ), где также присутствовал Сергей Меняйло.

Вернуться назад

Все новости / Политика / В Кремле не будут пересматривать отношение к институту полпредов президента
россия песков кремль
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru